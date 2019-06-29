РФС обязал "Ростов" погасить долг перед Бердыевым

Палата по разрешению РФС обязала "Ростов" погасить задолженность по контракту перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым.

Кроме того, ростовскому клубу придется погасить долги по контракту перед тренерами Иваном Данильянцом и Александром Мацюрой, cообщается на сайте РФС.

Бердыев возглавлял "Ростов" с декабря 2014 года, а с сентября 2016-го стал вице-президентом-тренером. В сезоне-2015/16 ростовчане стали вице-чемпионами России, что является лучшим результатом в истории клуба, а в сезоне-2016/17 смогли отобраться в групповой этап Лиги чемпионов и впоследствии дойти до 1/8 финала Лиги Европы. В начале июня 2017 года специалист покинул "Ростов".

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