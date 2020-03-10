Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал запрет на проведение в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек связи с распространением коронавирусной инфекции.

Данное ограничение действует до 10 апреля.

— РФС исполняет указания исполнительной власти. В ближайшее время определим порядок проведения матчей в Москве под нашей эгидой, — сказал Мельников. (Дмитрий Зеленов)

В ближайший месяц в Москве должны пройти матчи чемпионата России по футболу:

15 марта ЦСКА — «Уфа»

21 марта «Локомотив» — «Оренбург»

22 марта ЦСКА — «Зенит»

5 апреля (точная дата не определена) «Спартак» — «Уфа»

5 апреля (точная дата не определена) «Динамо» — ЦСКА

В ближайший месяц в Москве должны пройти матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги:

12 марта и, вероятно, 14 марта «Спартак» — «Динамо»

Далее — игры с участием ЦСКА и «Спартака» или «Динамо» в полуфиналах Западной конференции

Также в Москве должны пройти другие внутрироссийские и международные матчи в баскетболе, волейболе и других видах спорта (но далеко не всегда в них участвуют более 5 тысяч человек).