Как стало известно «СЭ», совместное заявление клубов РПЛ на имя главы РФС Александра Дюкова о необходимости изменений в российском судействе не повлечет экстренных кадровых перестановок.

Несмотря на то, что некоторые клубы выразили недоверие Александру Егорову, он продолжит работать на своем посту как минимум до окончания сезона. (Дмитрий Зеленов)

Когда закончится судейский беспредел? РФС готовит реформы //

«Уволить Егорова может только президент РФС» //

Почему в РПЛ низкий уровень судейства и как все исправить? Версия Андрея Будогосского