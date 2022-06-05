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В «Сочи» назвали Нобоа лучшим игроком чемпионата, в том числе — он сам

Полузащитник «Сочи» Нобоа назвал себя лучшим игроком чемпионата
Читать «СЭ» в
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шесть футболистов «Сочи» поставили полузащитника вице-чемпиона России Кристиана Нобоа на первое место при выборе лучшего игрока РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата Нобоа назвали лучшим пять одноклубников, а также он сам. Помимо хавбека, такой выбор сделали вратари Денис Адамов и Сослан Джанаев, защитники Данила Прохин и Игорь Юрганов, полузащитник Жоаузинью.

Нобоа дополнил свой топ-3 защитником «Сочи» Родриго и форвардом «Динамо», экс-нападающим «Локомотива» Федором Смоловым. При этом сам Родриго поставил себя на второе место, а лучшим назвал защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Cочи»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото "СЭ"
«Cочи»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов.
Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».

Кристиан Нобоа
РПЛ
ФК Сочи
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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