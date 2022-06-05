Шесть футболистов «Сочи» поставили полузащитника вице-чемпиона России Кристиана Нобоа на первое место при выборе лучшего игрока РПЛ в сезоне-2021/22.

В традиционном опросе «СЭ» игроков всех 16 клубов лиги по итогам чемпионата Нобоа назвали лучшим пять одноклубников, а также он сам. Помимо хавбека, такой выбор сделали вратари Денис Адамов и Сослан Джанаев, защитники Данила Прохин и Игорь Юрганов, полузащитник Жоаузинью.

Нобоа дополнил свой топ-3 защитником «Сочи» Родриго и форвардом «Динамо», экс-нападающим «Локомотива» Федором Смоловым. При этом сам Родриго поставил себя на второе место, а лучшим назвал защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Cочи»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».