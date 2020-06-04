РФС направил штрафы, выплаченные «Спартаком» за нарушения в матчах РПЛ, в детский фонд красно-белых

Российский футбольный союз направил штрафы, выплаченные «Спартаком» за нарушения в матчах РПЛ, в фонд «Спартак — детям», сообщает пресс-служба красно-белых.

— Штрафы, выплаченные «Спартаком» за нарушения в матчах РПЛ, направлены подопечным фонда «Спартак — детям», — говорится в публикации пресс-службы в Instagram. — Российский футбольный союз поддержал инициативу фонда и пожертвовал его подопечным средства от оплаченных штрафов за действия болельщиков «Спартака» во время домашних матчей.