Смородская отреагировала на сохранение членства РФС в ФИФА

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на сохранение членства Российского футбольного союза в ФИФА.

«К этому можно относиться позитивно. Слава богу, что так все разрешилось. ФИФА занимается политикой? Это нельзя назвать политизацией, это просто необычность всей ситуации», — сказала Смородская «СЭ».

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

Заседание конгресса проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). На заседании состоялось голосование по поводу приостановки членства трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении. Большинством голосов было принято решение приостановить членство всех трех федераций в ФИФА.