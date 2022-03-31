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«Слава богу, что так все разрешилось». Смородская — о сохранении членства РФС в ФИФА

Смородская отреагировала на сохранение членства РФС в ФИФА
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на сохранение членства Российского футбольного союза в ФИФА.

«К этому можно относиться позитивно. Слава богу, что так все разрешилось. ФИФА занимается политикой? Это нельзя назвать политизацией, это просто необычность всей ситуации», — сказала Смородская «СЭ».

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

Заседание конгресса проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). На заседании состоялось голосование по поводу приостановки членства трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении. Большинством голосов было принято решение приостановить членство всех трех федераций в ФИФА.

Ольга Смородская
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
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П
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Локомотив

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