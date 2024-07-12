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Лука Джорджевич заявил о готовности вернуться в РПЛ

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Черногорский нападающий Лука Джорджевич заявил о желании вернуться в РПЛ.

«Я бы рассмотрел предложения из России, если бы ко мне был интерес из РПЛ, но пока его нет», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

В России Джорджевич известен по своим выступлениям за «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и «Сочи».

В сезоне-2023/24 30-летний черногорец играл за саудовский клуб «Абха».

Источник: «РБ Спорт»
Лука Джорджевич
Футбол
РПЛ
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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7
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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