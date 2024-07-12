Лука Джорджевич заявил о готовности вернуться в РПЛ

Черногорский нападающий Лука Джорджевич заявил о желании вернуться в РПЛ.

«Я бы рассмотрел предложения из России, если бы ко мне был интерес из РПЛ, но пока его нет», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

В России Джорджевич известен по своим выступлениям за «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и «Сочи».

В сезоне-2023/24 30-летний черногорец играл за саудовский клуб «Абха».