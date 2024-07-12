Лука Джорджевич заявил о готовности вернуться в РПЛ
Черногорский нападающий Лука Джорджевич заявил о желании вернуться в РПЛ.
«Я бы рассмотрел предложения из России, если бы ко мне был интерес из РПЛ, но пока его нет», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».
В России Джорджевич известен по своим выступлениям за «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и «Сочи».
В сезоне-2023/24 30-летний черногорец играл за саудовский клуб «Абха».
Источник: «РБ Спорт»
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4
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5
|Спартак
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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