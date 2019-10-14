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Рекордсмен сборной России, три чемпионства в составе «Спартака» и ЦСКА и более 450 матчей за карьеру. Виктору Онопко — 50

10:47
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УЕФА в своем официальном Twitter поздравила с 50-летием многолетнего капитана сборной России Виктора Онопко.

Онопко провел за всю карьеру 519 матчей, в которых забил 40 голов. Долгое время являлся рекордсменом сборной России по количеству проведенных за нее матчей — 109 игр плюс четыре игры за сборную СНГ.

В составе «Спартака» — он трехкратный чемпион страны и двукратный обладатель Кубка России, c 2009 года — тренер ЦСКА, в составе которого он стал трехкратным победителем чемпионата страны, двукратным обладателем Кубка России, и трижды победителем Суперкубка страны.

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