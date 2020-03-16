Регламент не предусматривает досрочное завершение РПЛ

В регламенте Тинькофф чемпионата России-2019/20 нет пункта, который позволял бы досрочно завершать турнир — например, после 22-го тура.

Турнир играется для «определения чемпиона и призеров», а также «определения мест команд клубов в итоговой турнирной таблице». В соответствии с действующим регламентом между РПЛ и ФНЛ проводится ротация:

«4.5.1. Клубы, команды которых заняли 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019-2020 гг., выбывают в ФНЛ после соблюдения процедуры выбывания клубов из премьер-лиги...

4.5.2. Также в целях определения состава участников чемпионата и первенства ФНЛ 2020-2021 гг. проводятся переходные матчи..."

Статья 5 «Организация матчей» определяет, как должен проходить чемпионат:

«5.1. Чемпионат России по футболу проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга, на своем поле и поле соперника. Места команд в текущей и итоговой турнирной таблице определяются в соответствии с правилами, установленными статьей 17 регламента».

А на всякий случай в регламенте есть такие пункты:

«23.10. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим регламентом, регулируется РФС или совместным решением общего собрания премьер-лиги и РФС.

23.11. При отсутствии специальных положений РФС по ходатайству общего собрания премьер-лиги принимает решения с учетом принципов и санкций, практикуемых УЕФА и ФИФА".