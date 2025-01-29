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Экс-тренер «Локомотива» Федоров не считает, что команда ушла на зимнюю паузу на спаде

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Андрей Федоров высказался о результатах команды в первой части сезона РПЛ.

«Локомотив» ярко начал. Все, на кого опирался Галактионов, оправдали надежды. А неудачи в последних играх... «Локомотив» все равно ни в чем не уступал своим соперникам. Команда не потеряла в желании и уровне, но она потеряла в результате. Так что я бы не сказал, что команда на спаде. Если будут продолжать играть так же, то результат придет», — сказал Федоров Metaratings.ru.

Федоров исполнял обязанности главного тренера железнодорожников в 2022 году, а ранее работал в штабе фарм-клуба москвичей «Казанка».

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице с 35 очками.

Источник: Metaratings
ФК Локомотив (Москва)
Андрей Федоров
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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