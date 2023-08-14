Источник: Зайнутдинов подписал 4-летний контракт с «Бешикташем», зарплата — 1,2 миллиона евро

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем» до лета 2027 года, сообщает Sport24.

По информации источника, зарплата 25-летнего футболиста в турецкой команде составит около 1,2 миллиона евро за сезон. Игрок сборной Казахстана не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу местной лиги.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. Всего в составе красно-синих он провел 83 матча, в которых отметился 7 голами и 8 результативными передачами.

По итогам прошлого сезона «Бешикташ» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 78 очков за 36 туров.