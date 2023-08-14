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Сегодня, 17:20

Источник: Зайнутдинов подписал 4-летний контракт с «Бешикташем», зарплата — 1,2 миллиона евро

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем» до лета 2027 года, сообщает Sport24.

По информации источника, зарплата 25-летнего футболиста в турецкой команде составит около 1,2 миллиона евро за сезон. Игрок сборной Казахстана не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу местной лиги.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. Всего в составе красно-синих он провел 83 матча, в которых отметился 7 голами и 8 результативными передачами.

По итогам прошлого сезона «Бешикташ» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 78 очков за 36 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-568180-poluzashchitnik-tsska-zaynutdinov-podpisal-4-letniy-kontrakt-s-beshiktashem-zarplata-12mln-yevro
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
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Спартак

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Зенит

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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