Люк Уилкшир: «Джикия? Футболист не должен диктовать свои правила»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о ситуации защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Джикия? Во-первых, я считаю, что тренер всегда должен контролировать ситуацию, а футболист не должен диктовать свои правила. Во-вторых, мне нет вообще никакого дела до «Спартака», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел всего 9 матчей в составе «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.