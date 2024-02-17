Люк Уилкшир: «Джикия? Футболист не должен диктовать свои правила»
Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о ситуации защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«Джикия? Во-первых, я считаю, что тренер всегда должен контролировать ситуацию, а футболист не должен диктовать свои правила. Во-вторых, мне нет вообще никакого дела до «Спартака», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».
В текущем сезоне 30-летний Джикия провел всего 9 матчей в составе «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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|
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|2.03
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|
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|2.03
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|2.03
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Зенит
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|П
|
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Квинси Промес
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|6
|
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