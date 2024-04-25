«РБ Спорт»: Джикия должен восстановиться до 1 мая
Защитник «Спартака» Георгий Джикия должен вернуться в строй до 1 мая, сообщает «РБ Спорт».
Ранее 30-летний капитан красно-белых не попал в заявку команды на московское дерби против ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ. В «Спартаке» сообщили, что у защитника микроповреждение.
По информации источника, Джикия получил травму еще до матча с «Ростовом» (5:1) в 25-м туре РПЛ.
В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах. Его контракт с командой рассчитан до лета этого года.
Источник: «РБ Спорт»
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|5
|5
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|7
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|49
|
3
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|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
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|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
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|24
|11
|5
|8
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|38
|
6
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|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
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|10
|7
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|37
|
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|8
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|
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|
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|4
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|
11
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|6
|8
|10
|19-27
|26
|
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|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
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|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
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30 тур
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|0 : 1
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
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