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Разрушение «Динамо». СуперГоловин. Скандал с Месси. Live с Симоновым и Егоровым

14:55
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Онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым на YouTube-канале «СЭ» начнется в 15.00.

Главные темы:

— Кубок России — мотивация клубов РПЛ и матчи в один день

— Вылет «Динамо» из Кубка России и оправдания клуба — теперь сосредоточатся на чемпионате страны

— Слуцкий в «Динамо» — возможно ли это?

— Ожидания от Кононова и «Спартака» на сегодня

— Прорыв Мелкадзе, Берга, Заболотного

— Кто давит на Антона Заболотного и как ему жить дальше

— Потянет ли «Торпедо» выход в РПЛ

— «Зенит» — чемпион — кто может бросить Питеру вызов?

— ЦСКА и Дзагоев — может ли Алан вернуться на свой уровень?

— Критика голосования за звание лучшего игрока года ФИФА — достоин ли Месси? награды?

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