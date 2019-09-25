Разрушение «Динамо». СуперГоловин. Скандал с Месси. Live с Симоновым и Егоровым
14:55
Онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым на YouTube-канале «СЭ» начнется в 15.00.
Главные темы:
— Кубок России — мотивация клубов РПЛ и матчи в один день
— Вылет «Динамо» из Кубка России и оправдания клуба — теперь сосредоточатся на чемпионате страны
— Слуцкий в «Динамо» — возможно ли это?
— Ожидания от Кононова и «Спартака» на сегодня
— Прорыв Мелкадзе, Берга, Заболотного
— Кто давит на Антона Заболотного и как ему жить дальше
— Потянет ли «Торпедо» выход в РПЛ
— «Зенит» — чемпион — кто может бросить Питеру вызов?
— ЦСКА и Дзагоев — может ли Алан вернуться на свой уровень?
— Критика голосования за звание лучшего игрока года ФИФА — достоин ли Месси? награды?