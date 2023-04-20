Генеральный директор «Пари НН»: «У Юрана полный кредит доверия»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался о выборе в пользу Сергея Юрана в качестве главного тренера команды.

«Мы находились в поиске, но достаточно быстро выбрали кандидатуру Сергея Николаевича, потому что у него есть тот опыт, который нам необходим, чтобы сейчас решить поставленную задачу. У Юрана полный кредит доверия», — приводит слова Измайлова Sport24.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.