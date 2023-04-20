Отец Далера Кузяева отреагировал на возможное продление контракта сына с «Зенитом»

Адьям Кузяев, отец 30-летнего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал информацию о том, что его сын не спешит продлевать контракт с клубом.

«Я не знаю, откуда это все появляется. У них и спрашивайте. Ничего не могут вам сказать. Сейчас нет переговоров с «Зенитом»? Не знаю, откуда это все берется. Поэтому я ничего не знаю», — приводит слова Кузяева-старшего «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл 28 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2023 года.