Рауш попрощался с «Динамо» и болельщиками клуба

Защитник «Динамо» Константин Рауш в Instagram попрощался с болельщиками клуба. Ранее москвичи сообщили, что не будут продлевать контракт с игроком, который истекает 30 декабря 2020 года.

«Клуб «Динамо» и его болельщики! Я хочу поблагодарить Вас за 3 совместных года. Это были разные эмоции и интересный опыт для меня. Верю, что Вы на верном пути и скоро цели клуба будут достигнуты. Я желаю всего наилучшего каждому из Вас. Будьте здоровы! Я сохраню это время в моем сердце навсегда», — написал Рауш.

Рауш перешел в «Динамо» в 2018 году из «Кельна». Ранее защитник также выступал за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт» и другие команды. В текущем сезоне на его счету 4 игры и один забитый мяч.