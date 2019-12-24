Расписание матчей РПЛ на первые туры 2020 года
РПЛ опубликовала расписание матчей на первые туры весны 2020 года. Расписание остальных матчей РПЛ будет определено после завершения встреч 1/4 финала Олимп-Кубка России
20 тур
28 февраля
«Крылья Советов» — «Оренбург» 18.30 (время матча московское)
29 февраля
ЦСКА — «Урал» 14.00
«Динамо» — «Спартак» 16.30
«Зенит» — «Локомотив» 19.00
«Ахмат» — «Ростов» 19.00
1 марта
«Тамбов» — «Рубин» 14.00
«Краснодар» — «Уфа» 16.30
«Сочи» — «Арсенал» 19.00
21 тур
7 марта
«Оренбург» — «Арсенал» 14.00
«Динамо» — «Тамбов» 16.30
8 марта
«Рубин» — «Крылья Советов» 14.00
«Урал» — «Сочи» 16.30
«Локомотив» — «Ахмат» 19.00
9 марта
«Ростов» — ЦСКА 14.00
«Спартак» — «Краснодар» 16.30
«Зенит» — «Уфа» 19.00
22 тур
13 марта
«Ахмат» — «Динамо» 19.30
14 марта
«Оренбург» — «Спартак» 14.00
«Зенит» — «Урал» 16.30
«Арсенал» — «Рубин» 19.00
15 марта
«Сочи» — «Краснодар» 14.00
ЦСКА — «Уфа» 16.30
«Ростов» — «Локомотив» 19.00
16 марта
«Тамбов» — «Крылья Советов» 19.30
23 тур
20 марта
«Сочи» — «Ростов» 19.30
21 марта
«Урал» — «Рубин» 14.00
«Арсенал» — «Спартак» 16.30
«Локомотив» — «Оренбург» 19.00
22 марта
«Крылья Советов» — «Ахмат» 14.00
«Уфа» — «Тамбов» 14.00
ЦСКА — «Зенит» 16.30
«Краснодар» — «Динамо» 19.00