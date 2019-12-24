Расписание матчей РПЛ на первые туры 2020 года

РПЛ опубликовала расписание матчей на первые туры весны 2020 года. Расписание остальных матчей РПЛ будет определено после завершения встреч 1/4 финала Олимп-Кубка России

20 тур

28 февраля

«Крылья Советов» — «Оренбург» 18.30 (время матча московское)

29 февраля

ЦСКА — «Урал» 14.00

«Динамо» — «Спартак» 16.30

«Зенит» — «Локомотив» 19.00

«Ахмат» — «Ростов» 19.00

1 марта

«Тамбов» — «Рубин» 14.00

«Краснодар» — «Уфа» 16.30

«Сочи» — «Арсенал» 19.00

21 тур

7 марта

«Оренбург» — «Арсенал» 14.00

«Динамо» — «Тамбов» 16.30

8 марта

«Рубин» — «Крылья Советов» 14.00

«Урал» — «Сочи» 16.30

«Локомотив» — «Ахмат» 19.00

9 марта

«Ростов» — ЦСКА 14.00

«Спартак» — «Краснодар» 16.30

«Зенит» — «Уфа» 19.00

22 тур

13 марта

«Ахмат» — «Динамо» 19.30

14 марта

«Оренбург» — «Спартак» 14.00

«Зенит» — «Урал» 16.30

«Арсенал» — «Рубин» 19.00

15 марта

«Сочи» — «Краснодар» 14.00

ЦСКА — «Уфа» 16.30

«Ростов» — «Локомотив» 19.00

16 марта

«Тамбов» — «Крылья Советов» 19.30

23 тур

20 марта

«Сочи» — «Ростов» 19.30

21 марта

«Урал» — «Рубин» 14.00

«Арсенал» — «Спартак» 16.30

«Локомотив» — «Оренбург» 19.00

22 марта

«Крылья Советов» — «Ахмат» 14.00

«Уфа» — «Тамбов» 14.00

ЦСКА — «Зенит» 16.30

«Краснодар» — «Динамо» 19.00