Расписание ближайшего тура РПЛ: ЦСКА и «Зенит» сыграют 20 июня

РПЛ на официальном сайте опубликовала расписание ближайшего тура РПЛ. Он пройдет с 19 по 21 июня. Указано московское время.

23-й тур

19.06 18:00 «Крылья Советов» — «Ахмат»

19.06 20:00 «Сочи» — «Ростов»

20.06 14:00 «Урал» — «Рубин»

20.06 16:30 «Арсенал» — «Спартак»

20.06 19:00 ЦСКА — «Зенит»

21.06 15:00 «Уфа» — «Тамбов»

21.06 17:30 «Локомотив» — «Оренбург»

21.06 20:00 «Краснодар» — «Динамо»

После 22 туров «Зенит» с 50 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. У «Локомотива и «Краснодара» по 41 баллу. «Ростов» (38) — четвертый, ЦСКА (36) — пятый.

Опубликован календарь РПЛ: ЦСКА — «Зенит» сыграют 20 июня