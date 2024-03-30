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Сегодня, 19:39

Личка заявил, что «Динамо» попытается реабилитироваться за поражение от «Ростова»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заверил, что команда попытается реабилитироваться за поражение от «Ростова» (1:4).

«Сколько команд, которые брали чемпионство, выигрывали все матчи? Таких мало. Во Франции это ПСЖ, здесь в России это «Зенит». Но я уверен, что одна игра не должна тебя убивать. Не говорю о том, что у нас такие же качества, как у «Зенита», но мы и не такие плохие. Ок, мы проиграли, нам дали по жопе, мы поехали домой. Но это футбол. Один матч. Помните матч «Барселона» — «Бавария» 2:8? Это спорт. С другой стороны, такой счет — красиво. Уверен, наша команда хочет оправдаться перед болельщиками в следующих матчах и попробует выиграть в следующих матчах», — цитирует Личку «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками. Бело-голубые отстают от лидирующего «Зенита» на два очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-odna-igra-ne-dolzhna-tebya-ubivat-my-ne-takie-plohie/
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Марцел Личка
1
2
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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 18 1 5
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