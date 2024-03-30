Личка заявил, что «Динамо» попытается реабилитироваться за поражение от «Ростова»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заверил, что команда попытается реабилитироваться за поражение от «Ростова» (1:4).

«Сколько команд, которые брали чемпионство, выигрывали все матчи? Таких мало. Во Франции это ПСЖ, здесь в России это «Зенит». Но я уверен, что одна игра не должна тебя убивать. Не говорю о том, что у нас такие же качества, как у «Зенита», но мы и не такие плохие. Ок, мы проиграли, нам дали по жопе, мы поехали домой. Но это футбол. Один матч. Помните матч «Барселона» — «Бавария» 2:8? Это спорт. С другой стороны, такой счет — красиво. Уверен, наша команда хочет оправдаться перед болельщиками в следующих матчах и попробует выиграть в следующих матчах», — цитирует Личку «РБ Спорт».