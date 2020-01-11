Рамиль Шейдаев: «У меня были амбиции, но в «Динамо» все пошло не так, как я хотел»

Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев рассказал о причинах ухода из «Динамо» и своих дальнейших планах.

— Мой уход из «Динамо» дает мне шанс заново проявить себя, — цитирует Шейдаева azerisport.com.

— Прошла информация, что вы остались недовольны тем, как с вами поступил московский клуб. Будете обжаловать решение «Динамо» о расторжении контракта?

— Уход из «Динамо» прошел совершенно нормально. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел.

— Оглядываясь назад, можно назвать ваш переход в «Динамо» ошибкой?

— Нет, конечно. Кто бы ни согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» все пошло не так, как я хотел.

— Вы об отсутствие забитых мячей?

— И это тоже.

— Согласны с тем, что не получили должного шанса в «Динамо»?

— Немного. Можно сказать, он был, а можно и по-другому сказать.

— Вы что-то не договариваете. Как это понять?

— Ну, вот так. Cначала дали шанс, а потом совсем перестали, и все.

— Какие планы на вторую половину сезона?

— Пока не могу ответить на этот вопрос.

— Если так или иначе не получится перейти в зарубежный клуб, есть вариант продолжения карьеры на родине?

— Я пока не знаю, что буду делать.