Рамиль Шейдаев: «У меня были амбиции, но в «Динамо» все пошло не так, как я хотел»
Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев рассказал о причинах ухода из «Динамо» и своих дальнейших планах.
— Мой уход из «Динамо» дает мне шанс заново проявить себя, — цитирует Шейдаева azerisport.com.
— Прошла информация, что вы остались недовольны тем, как с вами поступил московский клуб. Будете обжаловать решение «Динамо» о расторжении контракта?
— Уход из «Динамо» прошел совершенно нормально. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел.
— Оглядываясь назад, можно назвать ваш переход в «Динамо» ошибкой?
— Нет, конечно. Кто бы ни согласился перейти в «Динамо», когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в «Динамо» все пошло не так, как я хотел.
— Вы об отсутствие забитых мячей?
— И это тоже.
— Согласны с тем, что не получили должного шанса в «Динамо»?
— Немного. Можно сказать, он был, а можно и по-другому сказать.
— Вы что-то не договариваете. Как это понять?
— Ну, вот так. Cначала дали шанс, а потом совсем перестали, и все.
— Какие планы на вторую половину сезона?
— Пока не могу ответить на этот вопрос.
— Если так или иначе не получится перейти в зарубежный клуб, есть вариант продолжения карьеры на родине?
— Я пока не знаю, что буду делать.