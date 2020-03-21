Рами опроверг информацию о том, что завершит карьеру в «Сочи» из-за коронавируса

Защитник «Сочи» Адиль Рами опубликовал в своем Instagram видео, на котором опроверг информацию о том, что завершит карьеру в «Сочи» из-за коронавируса.

— Всем привет. Сейчас я спокоен и уравновешен, но этим утром меня возмутило поведение одного российского журналиста, — сказал Рами. — Он, вероятно, претендует на то, что знает французский, но на самом деле ничего не понял из моего вчерашнего интервью для RMC Sport.

Он сказал сегодня, что Адиль Рами закончит свою карьеру в «Сочи» из-за коронавируса. Это не соответствует реальности! Я этого не говорил! Что я сказал вчера на самом деле? Я не могу вернуться во Францию, чтобы увидеть моих сыновей и мою семью, потому что боюсь застрять где-то из-за карантина или проблем с самолетами. Я предпочитаю оставаться здесь, чтобы переждать это трудное время, связанное со вспышкой коронавируса. И вернуться на поле, чтобы сыграть в футбол в составе «Сочи». Не знаю, что я должен думать об этом журналисте. Но, пожалуйста, сейчас, как мне кажется, не лучшее время, чтобы привлекать к себе внимание, обманом пытаться набрать больше просмотров и улучшить статистику.

Возможно, этот человек просто не понял верно мои слова. Но я лишь прошу о том, чтобы постараться быть немного добрее. Спасибо, ребята, простите за мой скромный английский. Я буду стараться держаться на позитиве и улыбаться. Это важнее. Пожалуй, это все. Делайте то, что важно для вас. Не нужно, пожалуйста, переиначивать мои слова, думая о хайпе. Целую вас! Берегите себя.

34-летний Рами является чемпионом мира в составе сборной Франции, он перешел в «Сочи» в конце февраля этого года и не успел дебютировать за новую команду в официальных матчах.

Из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена до 10 апреля. По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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