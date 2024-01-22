Радмановац может продолжить карьеру во Франции

Центральный защитник «Балтики» Никола Радмановац может перейти во французский клуб, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в услугах 26-летнего сербского защитника «Балтики» Николы Радмановаца серьезно заинтересован клуб французской лиги 1. Отмечается, что клуб уже сделал официальное предложение, но «Балтика» постарается удержать игрока.

Радмановац выступает за «Балтику» с июля 2022 года. В текущем сезоне он провел за клуб 23 матча и не отметился результативными действиями.