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Суд Амстердама еще не назначил дату слушаний по апелляциям Промеса

Игнат Заздравин
Корреспондент

Апелляционный суд Амстердама еще не назначил дату слушаний по апелляциям экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса, заявила пресс-секретарь суда Мелисса Зейлстра.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.

«На данный момент дата слушания по существу еще неизвестна. По ее словам, это может произойти через несколько месяцев», — приводит слова Зейлстры РИА «Новости».

9 июня нидерландский De Telegraaf сообщил, что Промес готов сотрудничать с судом и отбыть возможный срок.

33-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале прошлого года он был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны с московской командой. Позже его арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, а затем отпустили.

Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед» во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ.

Источник: РИА «Новости»
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