Радимов поздравил врачей больницы с наступающим Новым годом
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов посетил Городскую больницу Святого Великомученика Георгия, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
«Празднуем вместе с Радимовым и врачами больницы Св. Георгия», — говорится в твиттере клуба.
Специалист подарил подарки больнице и сфотографировался с врачами.
«Зенит» после 19 туров Тинькофф РПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице.
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