Радимов поздравил врачей больницы с наступающим Новым годом

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов посетил Городскую больницу Святого Великомученика Георгия, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Празднуем вместе с Радимовым и врачами больницы Св. Георгия», — говорится в твиттере клуба.

Специалист подарил подарки больнице и сфотографировался с врачами.

«Зенит» после 19 туров Тинькофф РПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице.