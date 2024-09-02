Радченко: «Есть детские турниры, куда приезжают академии из Мексики и Бразилии. Мы им не уступаем»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о развитии отечественных академий футболистов.

«Мы сейчас не играем в международных турнирах, но все равно проходят какие-то детские турниры, где приезжают академии из Мексики или Бразилии, которые сотрудничают с «Зенитом». Можно оценить уровень наших футболистов на фоне таких академий, как «Фламенго», «Ботафого», «Флуминенсе», откуда вышел Вендел. Можно посмотреть, кто и как работает, пообщаться. Не скажу, что мы им уступаем. Где-то вообще превосходим. Не вижу в этом плане каких-то серьезных провалов в нашем футболе», — сказал Радченко Legalbet.

После семи матчей РПЛ «Зенит» занимает первое место в таблице с 17 очками. НА второй строчке «Краснодар» (15), «Локомотив» — третий (15).