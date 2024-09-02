«РИА Новости»: зарплата Соболева в «Зените» составит 2,5 миллиона евро за сезон

По информации «РИА Новостей» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, зарплата нападающего Александра Соболева в «Зените» составляет 2,5 миллиона евро за сезон.

30 августа действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из московского «Спартака». Форвард подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

«По контракту с «Зенитом» Соболев будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон, с учетом бонусов — 3 миллиона. В «Спартаке» по последнему контракту у него было 2,4 миллиона», — цитируют неназванный источник «РИА Новости».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.