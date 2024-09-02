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«РИА Новости»: зарплата Соболева в «Зените» составит 2,5 миллиона евро за сезон

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Александр Соболев в «Спартаке».
Фото Global Look Press

По информации «РИА Новостей» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, зарплата нападающего Александра Соболева в «Зените» составляет 2,5 миллиона евро за сезон.

30 августа действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из московского «Спартака». Форвард подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

«По контракту с «Зенитом» Соболев будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон, с учетом бонусов — 3 миллиона. В «Спартаке» по последнему контракту у него было 2,4 миллиона», — цитируют неназванный источник «РИА Новости».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Источник: РИА Новости Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
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 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
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11
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 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
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