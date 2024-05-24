Радченко: «Нет беспокойств, что «Зенит» может потерять очки в последнем туре»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча между сине-бело-голубыми и «Ростовом» в 30-м туре РПЛ.

Игра пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Виталий Мешков.

«Зениту» нужна победа, и команда постарается добыть три очка. Будет упорная борьба. Для «Ростова» питерцы — принципиальный соперник. Но вижу победу на стороне «Зенита», потому что команда забивает много голов и имеет прочную оборону. Пять голов «Ахмату» должны вдохновить подопечных Сергея Семака. Нет беспокойств, что «Зенит» может потерять очки в последнем туре», — цитирует Радченко ODDS.ru.

После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).