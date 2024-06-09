Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:08

Радченко оценил возможный переход Джикии в «Зенит»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на потенциальный переход защитника Георгия Джикии в питерский клуб.

— Думаю, он не усилит оборону команды. Защитники «Зенита» сильнее его. И вообще непонятно, в каком он физическом состоянии, Георгий уже давно находится без игровой практики.

— Другим клубам РПЛ он может пригодиться?

— Думаю, да. Он неплохой игрок, которому надо просто вернуть свою лучшую форму, — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Защитник выступал за «Спартак» с 2017 года после перехода из «Амкара». В активе игрока пять голов и 11 результативных передач в 215 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-dzhikiya-ne-usilit-oboronu-zenita-zashitniki-komandy-silnee-ego-371199/
Георгий Джикия
Дмитрий Радченко
ФК Спартак (Москва)
1
1
Читайте также
Суд снял с немецкого теннисиста Зверева обвинения в домашнем насилии
Холанн, Эдегор, Куртуа и Бензема не сыграют на чемпионате Европы-2024
СМИ сообщили об обнаружении в мавзолее императора династии Цинь 16 т сокровищ
Нужна звезда вместо Промеса, забивной форвард и лучший игрок Карпина. Кого купить «Спартаку», чтобы включиться в чемпионскую гонку
В ФАО ООН спрогнозировали ухудшение ситуации с продовольствием в 17 странах
У жительницы Санкт-Петербурга люди в масках похитили корги
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Источник: «Зенит» интересуется форвардом «Милана» Йовичем
Шпилевский — о матче Россия-Белоруссия: «Печально даже обсуждать»
Первый тренер Соболева — об интересе «Зенита»: «Ему не стоит бояться конкуренции»
Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «С Джикией и Дзюбой будет тяжело что-то развивать»
В «Алавесе» подтвердили интерес к Баринову
В «Пари НН» заявили, что не приняли решения по будущему Кучаева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев иронично отреагировал на интерес «Зенита» к Йовичу: «И еще к 10 игрокам на -ич»

Головин и Сафонов — самые дорогие российские футболисты по версии Transfermarkt
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости