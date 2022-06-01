Радченко назвал странным решение «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с Кержаковым

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе Александра Кержакова из «Нижнего Новгорода».

«Очень странно. «Нижний Новгород» остался в высшем дивизионе, и других задачи им ставить было бы бессмысленно. Мне кажется, Александр хорошо поработал в этом сезоне. Я так думаю, у них задача была остаться в лиге. Бороться за высокие места с таким бюджетом было бы трудно», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее Кержаков в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Предыдущее соглашение специалиста действовало до 31 мая этого года.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.