Романцев поддержал Слуцкого после вылета «Рубина» в ФНЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал наставника «Рубина» Леонида Слуцкого, под руководством которого казанская команда вылетела в ФНЛ.

— Вылет «Рубина» — личная ответственность Леонида Слуцкого?

— В футболе существует неписаный закон — выигрывает всегда команда, а проигрывает только тренер. Так что делайте выводы. Я не поклонник «Рубина», но, зная Слуцкого, до последнего верил, что ему все-таки удастся спасти ситуацию. Но, видимо, слишком уж болезненной оказалась потеря легионеров, составлявших костяк состава. А те, кто остался в команде, не смогли удержать ее на плаву. По-человечески понимаю тренера, неожиданно оказавшегося в столь стрессовой ситуации. Но, к сожалению, наша профессия непредсказуема. Вот почему я приятно удивлен, что руководство «Рубина» не собирается расставаться со Слуцким и продолжает верить в него. Ведь с Семиным в «Локомотиве» расстались после того, как он выигрывал с ним чемпионство, завоевывал кубки, выходил в Лигу чемпионов. Быть может, это начало новой эры в отношении к тренеру? Рад, что она начинается именно со Слуцкого. А потому удачи вам, Леонид Викторович!