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Романцев поддержал Слуцкого после вылета «Рубина» в ФНЛ

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал наставника «Рубина» Леонида Слуцкого, под руководством которого казанская команда вылетела в ФНЛ.

— Вылет «Рубина» — личная ответственность Леонида Слуцкого?

— В футболе существует неписаный закон — выигрывает всегда команда, а проигрывает только тренер. Так что делайте выводы. Я не поклонник «Рубина», но, зная Слуцкого, до последнего верил, что ему все-таки удастся спасти ситуацию. Но, видимо, слишком уж болезненной оказалась потеря легионеров, составлявших костяк состава. А те, кто остался в команде, не смогли удержать ее на плаву. По-человечески понимаю тренера, неожиданно оказавшегося в столь стрессовой ситуации. Но, к сожалению, наша профессия непредсказуема. Вот почему я приятно удивлен, что руководство «Рубина» не собирается расставаться со Слуцким и продолжает верить в него. Ведь с Семиным в «Локомотиве» расстались после того, как он выигрывал с ним чемпионство, завоевывал кубки, выходил в Лигу чемпионов. Быть может, это начало новой эры в отношении к тренеру? Рад, что она начинается именно со Слуцкого. А потому удачи вам, Леонид Викторович!

Футболисты &laquo;Рубина&raquo; делают селфи по&nbsp;ходу матча с &laquo;Уфой&raquo;. Романцев — о финале Кубка и вылете «Рубина»: «Селфи на поле? Раньше бы отправил такого фантазера к психиатру»
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ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Слуцкий
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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