Агент Варелы не подтвердил, что игрок останется «Динамо»

Оскар Бентанкур, агент защитника Гильермо Варелы, не подтвердил информацию, что футболист останется в московском «Динамо».

«В данный момент нет новостей по теме. Нет ничего, что можно было бы прокомментировать», — цитирует «РБ Спорт» Бентанкура.

29-летний защитник «Динамо» провел за клуб 29 матчей в сезоне-2021/22, в которых отдал 3 результативные передачи.

Варела был вызван в национальную сборную Уругвая, которая проведет контрольные матчи с Мексикой (2 июня), США (5 июня) и Ямайкой (11 июня).