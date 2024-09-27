Тедеев: «Гол «Рубина» был забит «Акрону» с грубым нарушением правил»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» заявил, что его команда могла набрать больше очков в первых девяти турах РПЛ.

— Позади девять туров. У «Акрона» две победы, две ничьих и пять поражений. Как оцените такой промежуточный результат? Сколько очков, возможно, недобрали?

— Считаю, были игры, где мы могли рассчитывать на большее. В частности, имею в виду матч с «Рубином». Мы недосчитались минимум одного очка, потому что, на мой взгляд, гол казанцев в самой концовке был забит с грубым нарушением правил. Да и при определенных обстоятельствах ту встречу мы вообще могли закончить в свою пользу.

— А если говорить о других играх?

— Не хочется оправдываться, но, пожалуй, нам немного не повезло с календарем. Понятно, что играть предстоит со всеми. Однако, согласитесь, мы уже встретились с «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА, «Краснодаром». Отдельными эпизодами, игровыми действиями своих подопечных я остался доволен, отдельными — не очень.

— Что можете занести себе в актив? Что из тренерских задумок удалось прежде всего воплотить в жизнь за эти девять туров?

— Считаю, нам нередко удается удачно действовать в верхнем блоке, прессинговать. Этому компоненту мы уделяем большое внимание на тренировках и переносим его на матчи. Уже забили несколько мячей после высокого прессинга, накрывая команды на их половине поля, отбирая мячи, проводя свои атаки. «Акрон» достаточно неплохо контролирует мяч, доводит его до финальной трети, где уже на первый план выходит индивидуальное мастерство игроков. Тут нам иногда чего-то не хватает. Нужно учитывать и силу соперников. В РПЛ много квалифицированных исполнителей. Разница с ФНЛ, конечно, ощущается.

— А что вас беспокоит? Можете сформулировать главную игровую проблему?

— Последние недели мы много работали над обороной в нижнем и среднем блоках. Уделяли внимание переходу в атаку после того, как мяч оказывается у нас. Понемногу прибавляем. Радует, что мы постепенно создаем команду единомышленников, команду людей, которые борются за ФК «Акрон», многонациональную команду. Здорово, что у нас в коллективе собраны представители разных культур, традиций. Для меня это очень важно. Сам через такое когда-то прошел.

— Что вы имеете в виду?

— Будучи еще малышом, болел за свою родную «Аланию», которая в 1995 году стала чемпионом России. Да и в 1996-м, по моему мнению, являлась лучшей командой в стране. Так вот за ту «Аланию» выступали футболисты более 12 национальностей! Сегодня в «Акроне» примерно такая же ситуация. Считаю, получилось создать правильный микроклимат в коллективе. Мы много общаемся, разговариваем.