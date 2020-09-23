Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал «СЭ» заявление гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова о намерении обжаловать в CAS (Спортивный арбитражный суд) штраф владельца красно-белых Леонида Федуна за высказывание о снятии клуба с чемпионата Тинькофф РПЛ.

— Пусть подают, они имеют на это право, — заявил Андреев. — За период моей работы это первый случай апелляции, да и, по-моему, раньше такого не случалось. Если деньги есть — пусть подают.

— Вы скептически смотрите на перспективы апелляции?

— Даже не могу прогнозировать, как все сложится. Тем более рассмотрение в CAS длится очень долго и нудно. Может, мы окажемся не правы, а может и правы — жизнь покажет. (Евгений Белоусов)

2 сентября стало известно, что владелец «Спартака» был оштрафован на 200 тысяч рублей за заявление о снятии клуба с чемпионата России.