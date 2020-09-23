«Дальше пойдем в CAS». Газизов прокомментировал решение РФС отклонить апелляцию «Спартака» на штраф Федуна

«Спартак» оспорит решение Российского футбольного союза (РФС) об отклонении апелляции клуба на решение оштрафовать владельца красно-белых Леонида Федуна за высказывание о снятии команды с Тинькофф-РПЛ-2020/21. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

— У меня сомнений не было, что такое решение будет, — приводит ТАСС слова Газизова. — Дальше пойдем в CAS (Спортивный арбитражный суд. — Прим. «СЭ»).

Владелец «Спартака» был оштрафован на 200 тысяч рублей.