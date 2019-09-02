Прядкин о переходе Сутормина: «Мы действовали в рамках документов, которые у нас были»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал трансфер полузащитника Сутормина в «Рубин» из «Оренбурга» за 50 тысяч рублей.

— Я могу кратко свою позицию от лиги изложить, — сказал Прядкин журналистам.- Лига действовала в рамках документов, которые были нам представлены. Что касается ситуации, то нужно с клубами разговаривать. Мы не знаем, что происходило внутри. Безусловно, компенсация, которая положена, она необходима и должна быть. В данном случае мне не очень корректно обсуждать то, что происходит в клубах. Соответствующие комментарии руководители дали. Мы бы никогда трансфер не зарегистрировали, если бы у нас не было всех необходимых документов. (Александр Рогулев)

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