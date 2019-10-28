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Прядкин награжден Орденом почета

17:48
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Глава РПЛ и вице-президент РФС Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина от 28 октября 2019 года опубликован на портале правовой информации.

В 2005-2006 годах Прядкин был советником президента РФС, 15 ноября 2006-го он стал генеральным директором РФС, 14 ноября 2007-го был избран президентом РФПЛ и занял пост вице-президента РФС.

Дополнительная информация

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910280040?index=11&rangeSize=1

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