В РПЛ поддержали РФС в вопросе реформ чемпионата

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин высказался о реформировании российского футбольного чемпионата.

«Что касается реформ, то мы согласны с РФС, что пора двигаться вперед. Хочу отметить, что у нас уже были до этого обсуждения по изменению формата. Также важно отметить, что представленные форматы основаны в том числе на совместной с клубами работе. Прежде чем принять какой-либо проект, клубы попросили запросить полное исследование, есть ряд вопросов. Как придет ответ, мы разошлем клубам и совместно подробно все рассмотрим. Потом отправим все материалы в РФС.

Реформы охватывают весь профессиональный футбол России. Пока не знаем, какую структуру поддержим. Нам видится самый обсуждаемый вариант подходящим».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.