Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В РПЛ поддержали РФС в вопросе реформ чемпионата

13:13
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин высказался о реформировании российского футбольного чемпионата.

«Что касается реформ, то мы согласны с РФС, что пора двигаться вперед. Хочу отметить, что у нас уже были до этого обсуждения по изменению формата. Также важно отметить, что представленные форматы основаны в том числе на совместной с клубами работе. Прежде чем принять какой-либо проект, клубы попросили запросить полное исследование, есть ряд вопросов. Как придет ответ, мы разошлем клубам и совместно подробно все рассмотрим. Потом отправим все материалы в РФС.

Реформы охватывают весь профессиональный футбол России. Пока не знаем, какую структуру поддержим. Нам видится самый обсуждаемый вариант подходящим».

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7675
Все опросы
Какой из форматов смог бы улучшить РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Это настоящее средневековье». Российская делегация оценила олимпийские условия в Токио
Дубль Погребняка принес «Форте» победу над «Дружбой»
«Поражение на ЧМ стало уроком. Даже ругнулась после на татами». Наталья Кузютина вновь будет бороться за золото Игр
Норвежек оштрафовали за выход на игру в шортах, а не бикини. Скандал в пляжном гандболе
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы