Прядкин анонсировал жесткие требования по наличии молодежи в командах ФНЛ и ПФЛ

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин высказался об изменении формата молодежного первенства.

– Число команд в молодежном первенстве меняется, если их увеличить, кто добавится в премьер-лигу?

– В первом сезоне никто не добавляется. Есть ограничения по возрасту. Чемпионат будет называться U-20 премьер-лиги и к нему будет добавлено пять джокеров – игроки до 21 года. В переходном сезоне, то есть сезоне 2019/2020. В дальнейшем перейдем на формат только U-20.

Будут жесткие регламентные требования по наличию молодых игроков в командах ФНЛ и ПФЛ. Должны обязательно присутствовать четыре или два игрока. Будет чемпионат U-17, U-20. Команды премьер-лиги забирают тех, кто готов к турниру. Если не готов игрок, то они не пропадают, а начинают играть в ФНЛ. Будет очень интересное первенство, потому что мы пошли по аналогии со многими зарубежными чемпионатами. У нас был проведен глубокий анализ за последние пять лет. Игроки от 18 до 25 лет в большинстве случаев пропадают. Помню сборную Колыванова, игроки которого затем не продолжили карьеру.

– Это будет привязка к матчам основы?

– Да. Пока останется все в графике премьер-лиги. Сейчас молодежной не будет, будет данный турнир. В дальнейшем есть идея расширить ее чуть-чуть и проводить вне графика основной команды. (Арман Мкртчян)

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