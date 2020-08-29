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«Провести за 18 дней шесть матчей — очень тяжело». Тренер «Ротора» Хацкевич — о старте сезона

22:13
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после ничьей с «Химками» (1:1) в 6-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал ход матча и старт сезона.

— Почему во втором тайме выглядели неубедительно? Два дня назад мы провели тяжелый и энергозатратный матч со «Спартаком», в котором оставили много сил", — сказал Хацкевич в эфире телеканала «Матч Премьер». — Во втором тайме мы устали, хотя несколько раз и удалось убежать в быстрые атаки. Учитывая, как мы по ходу сезона проводим комплектацию состава, я хотел бы поблагодарить футболистов. Провести за 18 дней шесть матчей — очень тяжело.

Химки — Ротор

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