Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после ничьей с «Химками» (1:1) в 6-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал ход матча и старт сезона.

— Почему во втором тайме выглядели неубедительно? Два дня назад мы провели тяжелый и энергозатратный матч со «Спартаком», в котором оставили много сил", — сказал Хацкевич в эфире телеканала «Матч Премьер». — Во втором тайме мы устали, хотя несколько раз и удалось убежать в быстрые атаки. Учитывая, как мы по ходу сезона проводим комплектацию состава, я хотел бы поблагодарить футболистов. Провести за 18 дней шесть матчей — очень тяжело.