Защитник ЦСКА Наяир Тикнизян поделился впечатлениями от матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:2).

— Приятно играть, зная, что на трибунах сидят родные. Это подбадривает, мотивирует. Хотя были двоякие впечатления, — приводит слова игрока сайт ЦСКА. — С одной стороны, я рад что вышел на поле, с другой — результат не лучший, нам чуть-чуть не хватило по игре. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с нами. Это подгоняет вперед.

— С какой установкой от тренера выходил на поле?

— Добавить агрессии впереди, прессинговать, навязывать борьбу.

— Ты получаешь все больше игрового времени. Добавляет ли это уверенности?

— Конечно. Судя по всему, Виктор Михайлович Гончаренко видит во мне прогресс и поощряет игровыми минутами. Я, в свою очередь, обязан оправдывать это доверие и прибавлять с каждым матчем.

— Можно ли сказать, что по сравнению с предыдущим матчем против «Зенита» ПФК ЦСКА стал сильнее?

— Естественно, мы стали в каких-то аспектах игры гораздо сильнее, чем в начале июня. Но результат оставляет желать лучшего, поэтому впереди много работы.

— Ты вышел на фланг против бывшего армейца Юрия Жиркова. Тяжело было?

— Да, против футболиста, у которого такой багаж опыта, играть всегда сложно. Я старался навязать как можно больше агрессии и предотвратить передачи вперед.