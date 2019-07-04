Протасовицкий все еще находится в "Бутырке"

Ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников подтвердил "СЭ", что нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев покинули СИЗО "Бутырка", а детский футбольный тренер Александр Протасовицкий все еще остается в московском изоляторе.

Александр Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – две драки в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

– Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева увезли из "Бутырки", место их нахождения станет известно после того, как они прибудут в колонию для отбытия наказания. Александр Протасовицкий все еще в "Бутырке", мы только что его видели, – сообщил Мельников.

– Что с Протасовицким? Когда его этапируют?

– Он хотел бы отбывать наказание вместе с остальными ребятами. Мы дали соответствующие рекомендации, посмотрим, услышат нас или нет. (Иван Торопцев)​