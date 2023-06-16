Кордоба признан лучшим футболистом «Краснодара» в июне

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом команды в июне, сообщается на официальном сайте клуба.

Кордоба стал победителем голосования третий месяц подряд. Колумбийскому игроку предпочтение отдало 45,44 процента болельщиков. В двух матчах июня форвард забил два мяча.

По итогам ежемесячного опроса вторым оказался Эдуард Сперцян. За него проголосовало 14,24 процента. В июне он отметился результативной передачей. Тройку лучших замкнул защитник Георгий Арутюнян. За него проголосовало 11,89 процента болельщиков.