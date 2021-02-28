Промес обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Рубина»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после поражения от «Рубина» (0:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ опубликовал новый пост в своем Instagram. 29-летний голландский футболист обратился к болельщикам красно-белых.

«Счастлив снова вернуться на поле, но не результатом, давайте идти дальше!» — написал Промес.

28 февраля форвард вышел в старте «Спартака» на матч с казанцами и провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

25 февраля «Спартак» сообщил о переходе Промеса из «Аякса». Игрок подписал с московской командой контракт на 3,5 года.