Промес обратился к болельщикам «Спартака» после поражения от «Рубина»
22:33
Нападающий «Спартака» Квинси Промес после поражения от «Рубина» (0:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ опубликовал новый пост в своем Instagram. 29-летний голландский футболист обратился к болельщикам красно-белых.
«Счастлив снова вернуться на поле, но не результатом, давайте идти дальше!» — написал Промес.
28 февраля форвард вышел в старте «Спартака» на матч с казанцами и провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.
25 февраля «Спартак» сообщил о переходе Промеса из «Аякса». Игрок подписал с московской командой контракт на 3,5 года.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы
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