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Главный тренер «Тамбова» отреагировал на обвинения в договорном характере матча с «Ротором»

28 февраля 2021, 23:15
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отреагировал на слухи о том, что его команда в 20-м туре Тинькофф РПЛ провела договорной матч против «Ротора» (1:3).

«Какие-то обвинения в адрес конкретного игрока... Я смотрел весь тур, и в каждом матче можно кого-то обвинить. Гол — это всегда чья-то ошибка. Либо индивидуальная, либо командная. Мы три дня тренировались вместе, сыграли две игры. Таких ошибок будет еще очень много.

Готов ли к такой критике после каждого матча? Моя задача — оградить от таких слухов молодых футболистов, которых нам предоставили ведущие клубы страны для получения игровой практики. Они будут расти только на ошибках. Это нормально. Будем работать, будем исправлять и становиться сильнее. Я считаю, что маленький шажок вперед мы уже сделали», — цитирует Первушина Sportbox.

В настоящий момент «Тамбов» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/

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