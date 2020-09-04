«Продолжай блистать!» «Локомотив» пожелал удачи Алексею Миранчуку
17:17
«Локомотив» пожелал удачи своему бывшему полузащитнику Алексею Миранчуку, который перешел в «Аталанту».
«Алексей Миранчук — игрок «Аталанты», — говорится в сообщении Twitter «Локо». — Удачи, Леша! Продолжай блистать!»
Алексей Миранчук — игрок @Atalanta_BC ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 4, 2020
Удачи, Лёша! Продолжай блистать! ? https://t.co/WEpu6yAzVC
«Локомотив» ранее объявил, что достиг принципиальной договоренности о переходе Миранчука в «Аталанту». Сумма сделки оценивается в 14,5 миллиона евро.
24-летний россиянин подписал контракт на пять лет. По информации зарубежных СМИ, зарплата Миранчука составит около 1,7 миллиона евро за сезон.