«Продолжай блистать!» «Локомотив» пожелал удачи Алексею Миранчуку

«Локомотив» пожелал удачи своему бывшему полузащитнику Алексею Миранчуку, который перешел в «Аталанту».

«Алексей Миранчук — игрок «Аталанты», — говорится в сообщении Twitter «Локо». — Удачи, Леша! Продолжай блистать!»

«Локомотив» ранее объявил, что достиг принципиальной договоренности о переходе Миранчука в «Аталанту». Сумма сделки оценивается в 14,5 миллиона евро.

24-летний россиянин подписал контракт на пять лет. По информации зарубежных СМИ, зарплата Миранчука составит около 1,7 миллиона евро за сезон.