РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Продолжай блистать!» «Локомотив» пожелал удачи Алексею Миранчуку

17:17
Алексей Миранчук. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Локомотив» пожелал удачи своему бывшему полузащитнику Алексею Миранчуку, который перешел в «Аталанту».

«Алексей Миранчук — игрок «Аталанты», — говорится в сообщении Twitter «Локо». — Удачи, Леша! Продолжай блистать!»

«Локомотив» ранее объявил, что достиг принципиальной договоренности о переходе Миранчука в «Аталанту». Сумма сделки оценивается в 14,5 миллиона евро.

24-летний россиянин подписал контракт на пять лет. По информации зарубежных СМИ, зарплата Миранчука составит около 1,7 миллиона евро за сезон.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир