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«Привет, легенда!» «Рубин» приветствует возвращение Сутормина

13:32
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В рамках 17-го тура чемпионата России «Рубин» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет в Казани.

В запас «Зенита» на эту встречу попал бывший полузащитник казанцев Алексей Сутормин.

«Привет, легенда!» — приветствовал игрока Twitter «Рубина».

Напомним, Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. 8 июля футболист перешел в «Зенит». Сине-бело-голубые заключили контракт с 25-летним футболистом на 3 года с возможностью продления еще на один год.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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