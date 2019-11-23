«Привет, легенда!» «Рубин» приветствует возвращение Сутормина

В рамках 17-го тура чемпионата России «Рубин» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет в Казани.

В запас «Зенита» на эту встречу попал бывший полузащитник казанцев Алексей Сутормин.

«Привет, легенда!» — приветствовал игрока Twitter «Рубина».

Напомним, Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. 8 июля футболист перешел в «Зенит». Сине-бело-голубые заключили контракт с 25-летним футболистом на 3 года с возможностью продления еще на один год.

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