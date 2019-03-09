17:55 | Футбол — РПЛ

"Присутствовало полное равнодушие". Аленичев - о разгромном поражении от "Крыльев"

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Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после разгромного поражения в матче 19-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (0:4) заявил, что его команда продемонстрировала равнодушие. 

- Абсолютно закономерная победа "Крыльев Советов". Мы изначально планировали отдать инициативу сопернику, учитывая скоростные данные Саркисова рассчитывали, что он в какой-то момент может убежать от не самых быстрых центральных защитников Бурлака и Самарджича, но, к сожалению, у нас ничего не получалось, мяч не держался, - приводит слова Аленичева официальный сайт "Крыльев". - Соответственно не было быстрых выходов из обороны в атаку, на которую мы рассчитывали. Присутствовало полное равнодушие. А футбол этого не прощает. Борьба за выживание? Еще одиннадцать игр осталось, будем биться.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков.

Крылья Советов - Енисей

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