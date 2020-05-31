Бывший вратарь и заместитель спортдиректора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба. У 41-летнего специалиста истек срок действия контракта с сине-бело-голубыми.

В должности заместителя спортивного директора он курировал работу «Зенита-2» и молодежной команды, отвечал за трансферы и подписание контрактов с игроками, а также перемещения футболистов внутри клубной пирамиды. Малафеев начал работу в «Зените» в конце ноября 2017-го. И до прихода Хавьера Рибальты летом 2018-го отвечал за трансферы главной команды.

— Пришло время идти дальше. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число «25»? Одни скажут: «Юность, беззаботность, вся жизнь впереди». Другие — «Серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени».

У меня — «Зенит». Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999 — играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером. Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт.

Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного.Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды!

Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт. До встречи, «Зенит»! — написал Малафеев в своем Instagram.