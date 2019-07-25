"Пришел языком трепать?" Лайв Симонова и Егорова про Григоряна и судейство "Спартака"

Обозреватели "СЭ" Сергей Егоров и Дмитрий Симонов сегодня с 14:15 по 15:15 в режиме live обсудят все самые острые темы в российском футболе:
– Выступление тренера Григоряна на "Матч ТВ" и гневная реакция части журналистского сообщества на материал Симонова с упоминанием Григоряна (в нашем эфире прозвучит аудиозапись, которая многое объяснит)
– Спартаковский Сухина: неожиданное назначение Михаила Ходырева
– Судейство матча "Ростов" – "Спартак": почему отмазывать Левникова за неудаление Бакаева – это стыдно
– Конфликт ОМОНа и фанатов в Ростове: кто виноват
– И любые другие темы на выбор зрителей стрима – вопросы можно и нужно оставлять в комментариях YouTube и в WhatsApp – +7-925-901-01-00.
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